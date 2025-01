“Salutiamo con soddisfazione l’intervento del Ministero dell’Università e della ricerca in merito alla modifica dello statuto dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria, avanzata con tracotanza dall’autoproclamato Cda che non rappresenta la prestigiosa istituzione accademica, che l’ha bollata come priva di effetti”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

La notizia giunge all’esito dell’incontro ufficiale, avuto qualche giorno addietro dal Sindaco Falcomatà con la ministra Bernini, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e la segretaria generale del Ministero.

“Impugneremo gli atti adottati dal fantomatico Cda – aggiunge Falcomatà – compresa l’elezione del rettore che è anche prorettore dell’università Unimarconi. Fin da subito in questa vicenda abbiamo lavorato per il ripristino della legalità, seguendo tutti i passaggi previsti dalla legge senza spettacolarizzare la grave situazione della Dante Alighieri. E’ evidente che le modifiche allo statuto, avanzate da questo fantomatico Cda, sono la prova che si vuole spogliare la città di un patrimonio, culturale, sociale, economico e storico, per portare tutto lontano da Reggio Calabria. Pretenderebbero eliminare quali soci, infatti, i componenti designati dal Consorzio dei soci fondatori, ossia Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio. Nei prossimi giorni, con il Cda legittimo, con il presidente Basilicata – conclude Falcomatà – attiveremo tutti gli strumenti riconosciuti dalla legge sia in sede civile che penale per tutelare la città, le istituzioni rappresentanti e quella accademica, quest’ultima depredata negli anni”.

Anche il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana plaude all’intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca che ha comunicato l’inefficacia delle modifiche allo statuto dell’Università per Stranieri Dante Alighieri apportate con decreto rettorale. “Questo intervento – spiega Tramontana – sottolinea l’interesse congiunto dell’ente camerale e delle istituzioni nazionali e locali a ripristinare la legittima ricostituzione degli organi dell’Ateneo per favorire uno sviluppo sostenibile e strategico dell’Università Dante Alighieri, generando vantaggi tangibili riconducibili alla crescita sociale e culturale, alla valorizzazione del capitale umano e all’integrazione economica e territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.