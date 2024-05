Nuovo ingresso nel mercato dei gratta e vinci, sia fisici che digitali, con il biglietto Gioco Più. Il nuovo biglietto andrà a competere con i classici gratta e vinci online di Goldbet e non solo, e si preannuncia tra i più interessanti in circolazione. In questo articolo andremo a vedere come si gioca e come si vince.

La new entry di questi giorni consiste in un tagliando dal costo pari a 5€. Un prezzo che si piazza nella fascia medio-bassa e per questo accessibile a tutti. Il premio massimo previsto, però, non è tra i più alti disponibili poiché si ferma a 50 mila euro ma, a differenza di altri biglietti, ha una probabilità molto alta di essere trovato.

È infatti uno ogni milione di biglietti venduti ad avere il premio massimo e, calcolando anche gli altri premi, una giocata ogni 3,04 è vincente premi superiori al costo di giocata. Percentuali molto alte che lo rendono uno dei biglietti più appetibili (a tal proposito, la Calabria ha registrato diverse vincite importanti).

Oltre al premio massimo di 50 mila euro sono presenti anche i premi di mille, cinquecento, duecentocinquanta, duecento, centocinquanta, centoventicinque, cento euro e tanti altri a scendere. Ma veniamo al nocciolo della questione: come si gioca?

La schermata di gioco ci presenta tredici numeri vincenti nascosti nella zona in alto a sinistra e tre numeri bonus con moltiplicatore x2 nel riquadro in basso. Sulla destra, invece, sono presenti le 8 giocate, ognuna con un premio annesso. La prima giocata presenta un solo numero, la seconda e la terza ne hanno due, la quarta e la quinta tre, la sesta e la settima quattro mentre l’ottava cinque.

Scopo del gioco è quello di completare una o più file di numeri per ritirare il premio corrispondente. Se in una delle file vincenti è presente il numero bonus x2, la vincita sarà raddoppiata. Ma non è finita qui.

Se anche le giocate non dovessero risultare vincenti, si potrebbe comunque sperare di vincere un premio nell’extra game finale. Giochinet.com parla di tre giochi bonus più un golden ticket vengono estratti casualmente per continuare a sperare nella fortuna. Vediamo come funzionano: