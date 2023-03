Export, patto per le imprese tra l’Agenzia delle Dogane e Sicindustria

PALERMO (ITALPRESS) – Snellire le procedure che regolano i flussi internazionali delle merci; definire le modalità per il corretto adempimento degli obblighi fiscali; rendere più virtuoso il rapporto tra mondo delle imprese e pubblica amministrazione per ottenere un sempre più elevato grado di affidabilità delle operazioni effettuate. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’intesa siglata, a Palermo, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in occasione del workshop “Dogane e Sicindustria/EEN per l’internazionalizzazione delle imprese”, organizzato in collaborazione con Confindustria Catania.

A sottoscrivere l’accordo, il vicepresidente vicario di Sicindustria, Ivo Blandina, e il direttore territoriale DT VII – Adm Sicilia, Luigi Liberatore. “Questa è una giornata importante – ha detto Blandina – perchè stiamo formalizzando un rapporto di prossimità tra Sicindustria e l’Agenzia delle Dogane. L’obiettivo è quello di agevolare le imprese nella gestione delle pratiche doganali e di avere un canale di dialogo diretto con l’Agenzia,così da poter mettere a disposizione delle aziende strumenti efficaci per facilitarne il rapporto con la pubblica amministrazione e, soprattutto, con il complesso mondo del mercato e del commercio estero”. Ed in quest’ottica, la strategia doganale rappresenta una leva che può ridurre costi e tempi e quindi sviluppare la competitività dell’impresa.

“Una corretta gestione delle operazioni doganali – ha aggiunto Nino Salerno, delegato all’Internazionalizzazione di Sicindustria/EEN – rappresenta uno stimolo a intraprendere un percorso di internazionalizzazione e un fattore di competitività fondamentale, tanto più in un periodo in cui il nostro tessuto produttivo è costretto a fare i conti con eventi internazionali che lo stanno mettendo a dura prova”.

“Questo protocollo – ha concluso Liberatore – consentirà all’Agenzia di supportare nel migliore dei modi il sistema produttivo nell’azione di internazionalizzazione, con un’attività di assistenza che mira ad avvicinare le imprese alla figura dell’Operatore economico autorizzato (AEO). E questo anche mediante la realizzazione di eventi formativi e informativi con cui illustrare le principali novità in campo normativo, la prassi doganale e le accise”.

All’incontro, che ha visto la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici doganali della Sicilia, hanno preso parte, tra gli altri,anche Salvo Indaco, presidente del Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali della Sicilia; Paola Paliano e Nunzia Lafiandra, Ufficio AEO, compliance e grandi imprese, ADM Roma; Francesco Scibilia, coordinatore regionale AEO DT VII – ADM, Sicilia; Giovanni Mosca e Stefania Franchi, Ufficio AEO, Compliance e grandi imprese, ADM Roma; Massimo Fabio, Head of Trade & Customs services – Kpmg Italia; Vincenzo David, ADM.

foto ufficio stampa Sicindustria, da sinistra Ivo Blandina e Luigi Liberatore

(ITALPRESS).