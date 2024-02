Il Museo archeologico di Mètauros, in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia – Area integrata dello stretto – e l’Amm.ne comunale di Gioia Tauro, presenta sabato 02 marzo un momento di approfondimento archeologico tematico dedicato alla straordinaria storia del territorio di cui il Museo è espressione culturale e strumento di divulgazione e valorizzazione del Patrimonio identitario.

L’evento organizzato, con l’intento di diffondere e riflettere sulla pregnanza del Patrimonio Culturale si articolerà in una pluralità di riflessioni all’interno dell’attività Seminariale “Archeologia della “colonizzazione” greca tra centri urbani e territorio nella piana di Rosarno – Gioia Tauro” che si terrà presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale alle Cisterne, complesso storico/architettonico che attualmente ospita la Biblioteca Comunale e i locali temporanei del Museo Archeologico Métauros.

Grazie alla rete tra Istituzioni e Associazioni quali l’Archeoclub d’Italia l’appuntamento di sabato 2 marzo diventa un’occasione per far scoprire aspetti della cultura millenaria Calabrese ed in assonanza anche le sfaccettature ed i tesori dei territori come la Piana di Rosarno e Gioia Tauro narrati nei contenitori museali.

La comunicazione Culturale come risorsa inclusiva per tutti i livelli di pubblico, che vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini.

In accordo con la Convenzione di Faro, che promuove una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società, riconoscendo che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del patrimonio culturale; essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa di sabato 2 Marzo:

_ore 16.30

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Rosanna Trovato, Presidente Archeolclub – Area integrata dello stretto-

Cap. Aldo Alessio, Sindaco di Gioia Tauro

Dott.ssa Carmen Moliterno, Vicesindaco e Assessore alla Cultura

Arch. Simona Bruni, Direttore Musei Archeologici Mètauros e Lametino

INTRODUCE

Avv. Espedito Domenico Calopresti, Socio Archeolclub – Area integrata dello stretto-

RELAZIONA

Prof. Gianluca Sapio, Archeologo

All’interno dell’evento sarà possibile visitare la collezione del Museo tramite una narrazione guidata

Informazioni Evento:

Data Inizio: 2 marzo 2024

Data Fine: 2 marzo 2024

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione: non necessaria

Luogo: Gioia Tauro, Museo archeologico Métauros presso sede temporanea Le Cisterne

Orario: 16.30-19.30

Telefono: +39 3358497014

E-mail: drm-cal.metauros@cultura.gov.it

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!