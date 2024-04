“È estremamente positiva l’iniziativa lanciata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani per far convergere, in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, movimenti civici di ispirazione cristiana, liberale, riformista, europeista, nella lista Ppe-Forza Italia-Berlusconi.

Il movimento azzurro rappresenta in Italia l’unica prospettiva realmente centrista, moderata, coerentemente ancorata ad una storia di centrodestra, e ai popolari europei.

Il nostro partito, così come certificato da tutti i sondaggisti, sta crescendo di settimana in settimana, dimostrando grande vivacità e attrattività, e si candida ad essere punto di riferimento di tante energie positive del Paese”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.