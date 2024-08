I Matia Bazar incantano Oppido Mamertina. Il concerto, organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune oppidese, è stato un vero e proprio successo. In tanti, sfidando le bizze del meteo, hanno riempito la piazza del paese per rivivere gli anni della Dolce vita ed emozionarsi sulle note di Vacanze romane, magistralmente interpretata da Silvia “Luna” Dragonieri, dal 2017 nuova voce di uno dei gruppi che hanno contribuito a scrivere pagine indelebili della musica leggera italiana.

Così, la serata è scivolata via al suono di indimenticabili brani come Ti sento, Cavallo Bianco o Solo tu. Un misto di tradizione ed innovazione apprezzata dal pubblico di Oppido Mamertina e dai tanti turisti che hanno promosso, a pieni voti, un progetto musicale nato nella metà degli anni ’70 e che, nonostante i mutamenti, è sempre rimasto fedele ad un’identità che ha consacrato i Matia Bazar nell’Olimpo della canzone d’autore. Belle armonie e la voce possente di Silvia Dragonieri hanno fatto il resto.

“Siamo onorati di poter ospitare questo evento – ha affermato sul palco il sindaco di Oppido – tutto questo è stato possibile grazie alla Città Metropolitana, al sindaco Giuseppe Falcomatà e al vicesindaco Carmelo Versace che è anche un nostro concittadino. Siamo contenti soprattutto per questo splendido pubblico che nonostante le avversità del meteo non ha smesso di applaudire e divertirsi, contribuendo attraverso questo evento a rafforzare quei valori identitari della nostra comunità che proprio in queste occasioni si consolidano”.

Il cartellone degli eventi estivi programmati dalla Città Metropolitana conferma, dunque, la bontà delle scelte fatte dall’amministrazione che, anche attraverso i grandi spettacoli e l’intrattenimento, punta a rendere sempre più attrattivo il comprensorio ed ognuno dei suoi bellissimi borghi.



L’estate metropolitana fa tappa a Locri con Paolo Belli e la sua Big Band: appuntamento giovedi 22 luglio in piazza dei Martiri

Locri è pronta a ballare ed a cantare con Paolo Belli e la sua “Big Band”. L’eclettico musicista emiliano si esibirà in Piazza dei Martiri giovedì 22 luglio, a partire dalle ore 22.00. Il concerto è organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Locri.

Paolo Belli, oggi volto noto del sabato sera Rai, è fra gli interpreti più frizzanti del panorama musicale italiano. Il suo talento spicca fin dagli esordi con il gruppo “Ladri di biciclette”, con i quali si aggiudica il Disco d’oro per il brano “Dr. Jazz e Mr. Funk” e spacca le classifiche con “Sotto questo sole”, canzone cantata in coppia con Francesco Baccini e diventata una vera e propria icona della musica leggera italiana. Oltre alla televisione, Paolo Belli resta sempre impegnato a mantenere viva un’altra sua grande passione: il teatro.

Insomma, uno spettacolo per tutti i gusti e per ogni età che farà vivere una nuova notte magica a Locri ed a tutto il nostro bellissimo territorio metropolitano.