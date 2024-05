La candidata in consiglio comunale e coordinatrice di Forza Italia giovani Gioia Tauro, nella lista di Forza Italia della candidata Sindaco Scarcella, Domenica Speranza, non ha dubbi: il rilancio di Gioia Tauro passa anche per i grandi eventi, capaci di attrarre flussi turistici importanti, e per un programma di eventi estivi, dedicato ai giovani Gioiesi, oggi costretti a recarsi nei comuni limitrofi.

“Una Gioia Tauro più giovane è il primo passo per rendere questa città competitiva, attrattiva alla stregua di altre realtà vicine, che per tutta l’estate proporranno un ricco calendario di eventi” prosegue la candidata Speranza.

“Un modo efficace per mettere in atto le decine di proposte che provengono da associazioni e operatori culturali che forniscono servizi ed assistenza per la realizzazione di spettacoli, concerti, reading, incontri ed attività culturali, iniziative legate allo sport ed al sociale, dedicate ai giovani, ai bambini, alle famiglie, agli anziani” afferma Speranza.

“Tutte iniziative che potranno animare l’estate, coinvolgendo in primis i Gioiesi e, naturalmente, tutti i visitatori e turisti che sceglieranno Gioia Tauro per trascorrere le vacanze estive” conclude la candidata.