«L’annunciata privatizzazione di Ferrovie dello Stato conferma il fallimento politico del ministro Salvini, della presidente Meloni e dell’intero governo delle destre». Lo dichiara il senatore Nicola Irto, capogruppo dem nell’8ª Commissione permanente di Palazzo Madama. «Ora è chiarissimo – continua il parlamentare del Pd – il disegno perverso di questo governo: determinare disagi enormi a viaggiatori e trasportatori per giustificare la consegna ai privati del sistema ferroviario nazionale, voltando le spalle ai lavoratori e così rimediando all’incapacità politica di Salvini, senza precedenti nella storia repubblicana». «Dopo le panzane del ministro dei Trasporti sui continui ritardi dei treni, dal chiodo, al lucchetto, dalla catena di bicicletta al teorema del complotto, la verità – osserva Irto – è emersa tutta: Meloni e i suoi privatizzano i servizi essenziali perché non sanno né vogliono affrontare i problemi, svendono le aziende pubbliche per inadeguatezza e malafede assolute. Avevamo già visto le giravolte del governo a proposito del futuro di Poste e ne avevamo denunciato le bugie sulla sanità pubblica, volutamente affossata per favorire i privati e garantire la tutela della salute ai soli ricchi. Continueremo – conclude l’esponente dem – a lottare in Parlamento e nelle piazze per smascherare questo governo di mentitori seriali e, soprattutto, per difendere il patrimonio pubblico dell’Italia e i diritti dei cittadini».