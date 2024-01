Un tratto della strada statale 106 “Settentrionale Sicula” è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 171, in località Calalunga-Pietragrande, in provincia di Catanzaro.



Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due veicoli e quattro persone sono decedute.

Il traffico è deviato allo svincolo di Pietragrande (km 171,600)

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamenti di Soverato e Chiaravalle sono impegnate dalle ore 13.35 circa sulla SS106 nel comune di Montauro per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat Idea ed una Fiat Panda.

Tragico il bilancio del sinistro in cui perdevano la vita 4 giovani che viaggiavano nella Fiat Panda. Ferito in modo grave il conducente della Fiat Idea.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture ed il sito. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza e tre ambulanze del Suem118.

La SS106 nel tratto interessato dal sinistro completamente chiusa al transito.