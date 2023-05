ENZA PETRILLI HA PRESENTATO IL SUO LIBRO AGLI ALUNNI DELL’I.C “F.SOFIA ALESSIO-N.CONTESTABILE”

La campionessa ancora una volta ha fatto centro

L’I.C “F.Sofia Alessio-N.Contestabile “, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura,ha organizzato un incontro con la campionessa di tiro con l’arco Enza Petrilli, autrice del libro ”Io sono la freccia”. La giovane scrittrice è stata accolta con entusiasmo dagli alunni delle classi quinte della Scuola primaria che, sventolando le bandierine tricolori sulle note di “Momenti di gloria”, erano consapevoli di prepararsi a vivere un’esperienza scolastica diversa e senza dubbio significativa.

La Dirigente ha salutato e ringraziato Enza Petrilli, evidenziando i suoi successi in campo sportivo e soprattutto quelli realizzati sul piano personale grazie alla sua determinazione , che le ha permesso di dare una svolta positiva alla sua vita, nonostante le difficoltà affrontate.

E’ stato quindi presentato il libro, che è un’autobiografia, sottolineando che la storia della protagonista è caratterizzata da un valido supporto affettivo e che la “nuova vita” di Enza, come lei stessa ha confermato, è più ricca di esperienze della precedente. E’ stato dato ampio spazio alle domande dei bambini, che fremevano dalla voglia di interagire con la scrittrice e che, come al solito, non finiscono di sorprendere per la loro spontaneità e il loro spirito di osservazione. Lei ha risposto in modo esauriente e garbato a tutti, dando vita a un dialogo interattivo ricco di contenuti e talmente coinvolgente che si è reso necessario un fuori programma per omaggiarla e farle affiorare piacevoli ricordi legati ai suoi successi sportivi :i bambini, tutti in piedi e con la mano sul cuore, hanno intonato ”Fratelli d’Italia”, e la loro esibizione ha commosso Enza ed è stata da lei definita ”da brivido”.

Alla fine un omaggio poetico e floreale alla campionessa e il grazie sincero della Dirigente, che l‘ha elogiata per la chiarezza espositiva, plaudendo il suo impegno nelle scuole , e ha anticipato che il tiro con l’arco, sport che le ha dato il successo, sarà protagonista di un progetto da attivare l’anno prossimo nella Scuola Secondaria di I grado.

Anche Enza Petrilli è rimasta soddisfatta dell’incontro e ha apprezzato la bravura dei bambini, ringraziando per l’accoglienza che la scuola che lei ha frequentato da bambina sempre le riserva.

Questa lezione di vita, impartita attraverso le pagine di un libro scritto con il cuore, perché pienamente vissuto, resterà indelebilmente impressa negli alunni della Scuola primaria che, nei versi dedicati a Enza, hanno ribadito”…anche stavolta nel nostro cuore hai fatto breccia con il tuo libro ”Io sono la freccia“!