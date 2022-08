La strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni – al chilometro 377,200 a causa di un incidente che si è verificato nel territorio comunale di Villapiana, in provincia di Cosenza.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e tre autovetture. Nell’impatto, due persone hanno perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Il personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.