Una vera e propria emergenza di sangue all’Ospedale di Polistena, appello ai donatori da patte dei “Donatorinati”.

La carenza di sangue è in questo momento di particolare importanza se non quasi indispensabile per mantenere aperti alcuni reparti, tra questi quelli di Chirurgia.

L’appello è che si facciano avanti dei donatori di sangue perché di vitale importanza in questo momento a Polistena.

Chi fosse intenzionato a prestare un contributo si può rivolgere al servizio trasfusionale dell’Ospedale di Polistena (D.ssa Bellocco o Dr. Gallizzi).