IL SINDACO

VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (GU Serie

Generale n.305 del 24-12-2021).”, che proroga la durata dello stato di emergenza sul territorio

nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia da COVID-19, sino alla data

del 31.03.2022;

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 79 del primo aprile

2021 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (GU Serie Generale n.128

del 31.05.2021) recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, il quale prevede che

possa essere disposta, con provvedimento dei sindaci, la deroga allo svolgimento dell’attività

scolastica e didattica solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti

nella popolazione scolastica, con provvedimenti di deroga motivatamente adottati sentite le

competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con

riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato sulla G.U. n. 217 del 10 settembre 2021,

convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n. 235 del

01.10.2021), recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;

ESAMINATE le Ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile del 2021; la Circolare del 21

agosto 2020 del Ministero della Salute recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, nonché le “Indicazioni

per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito

scolastico” dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione nella versione più recente del 28 ottobre

2021 e secondo l’aggiornamento del 29 novembre 2021;

VISTI i dati della piattaforma regionale, dai quali si evince il rapido e progressivo aumento dei casi

di positività registrato a Gioia Tauro nelle ultime settimane;

DATO ATTO del colloquio telefonico intercorso, in data 07 gennaio 2021, con il Dott. Calogero,

Responsabile Usca di Taurianova, che ha confermato che l’andamento dei casi di positività al

Covid-19 nel Comune di Gioia Tauro ha subito un repentino significativo aumento, ulteriormente

confermato anche dal nuovo flusso di dati in continuo aggiornamento, in attesa del completamento

delle attività di accertamento epidemiologico e di screening, ancora in atto su tutto il territorio di

competenza;

RITENUTO necessario ed indispensabile impedire l’evoluzione della pandemia e contenere quanto

più possibile la diffusione del virus, in particolare nell’ambiente scolastico, il quale ricomprende

tutte le fasce di età ancora non protette dalla vaccinazione contro il COVID-19 avviata solo di

recente;

CONSIDERATO che tutti i Dirigenti scolastici delle Scuole Pubbliche del territorio di Gioia

Tauro, nonché i Legali Rappresentanti ed i titolari delle private e Paritarie della Città, in data

07.01.2022, durante lo svolgimento di riunione preventivamente convocata dal Sindaco, hanno

condiviso la necessità di assumere provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus

nell’ambiente scolastico, nelle more del completamento delle attività di accertamento e di screening

ancora in atto sul territorio comunale;

VISTI i verbali delle sopra dette riunioni;

ATTESO che, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere all’adozione di misure

di contenimento del contagio potrebbe mettere in pericolo alla salute degli studenti, dei docenti e di

tutto il personale scolastico, nonché degli operatori che a qualsiasi titolo frequentano gli ambienti

scolastici;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di

contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento

della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che, per arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica e, altresì, a tutela della

cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive

rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria

locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in

particolare l’art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO opportuno dover adottare un provvedimento di ordinanza contingibile e urgente,

finalizzato a fronteggiare l’emergenza di diffusione del contagio nell’ambiente scolastico del

territorio cittadino, nei limiti consentiti dal Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i.;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile e urgente non contrasta con le finalità perseguite dai

sopra citati decreti ed è coerente con il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i., in quanto

motivatamente adottata, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di

adeguatezza e proporzionalità;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni

di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché la motivazione di

preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e

vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dal 10

gennaio 2022 e fino alla data del 15 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in

presenza, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche

la rimodulazione della stessa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle

scuole private e paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Gioia Tauro, nonché la

chiusura delle ludoteche, dei servizi educativi di prima infanzia e dei Baby parchi;

2. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l’effettiva

presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di

lezione;

3. Resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la

didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati

di sostegno.

2. Che sia consentito l’utilizzo dei locali scolastici, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino

alla data del 15 gennaio 2022, unicamente al personale docente e tecnico in servizio;

DISPONE

– Che il presente provvedimento venga comunicato ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici

pubblici di ogni ordine e grado, ai titolari ed ai Legali rappresentanti delle scuole private e

paritarie di ogni ordine e grado, delle ludoteche, delle strutture svolgenti servizi educativi di

prima infanzia e dei Baby parchi del Comune di Gioia Tauro;

– Che, in base a quanto previsto dall’art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.,

poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la

comunicazione personale del presente provvedimento, dello stesso si provveda, altresì, a darne

ampia comunicazione mediante l’utilizzo di eventuali altre forme di pubblicità ritenute idonee

dall’Amministrazione comunale, quali, ad esempio, comunicati stampa, pubblicazione sul sito

internet istituzionale od eventuali altre ritenute idonee.

DÀ ATTO

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione

all’Albo Pretorio Comunale, nonché divulgata anche attraverso il sito internet comunale ed i mezzi

di comunicazione e di stampa

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Gioia Tauro e a tutte le Forze dell’Ordine – cui la presente

ordinanza è notificata – il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di

gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel

termine di gg. 120 (centoventi).

DISPONE

– La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all’Albo Pretorio

informatico del Comune e la massima diffusione;

– Che il presente provvedimento venga comunicato :

1. Alla Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo

(protocollo.prefrc@pec.interno.it)

2. Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 1 – Pentimalli

3. Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Paolo VI- Campanella

4. Al Dirigente dell’Istituto “F. Severi”

5. Al Dirigente dell’Istituto professionale per odontotecnici “ San Giuseppe”

6. Al Legale Rappresentate legale “ La Bacchetta Magica”

7. Al Legale Rappresentate Legale “ Giovanni XXIII”

8. Al Legale Rappresentate Legale “ Sant’Antonio “

9. Al Legale Rappresentate Legale “ Belli e Ribelli”

10. Al Legale Rappresentate Legale “ Il parco dei desideri”

11. Al Legale Rappresentante Legale “Santa Giovanna Antida”

12. All’Asp;

13. All’Ufficio Scolastico Regionale;

14. All’ATP di Reggio Calabria;

15. A tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio cittadino;

16. Al Comando della Polizia Municipale di Gioia Tauro;

– La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Aldo Alessio