Su invito del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI), il responsabile regionale del servizio Elisoccorso Calabria, il dottore Pasquale Gagliardi, ha effettuato un sopralluogo a Oppido Mamertina per individuare la location più adatta alla realizzazione di una piazzola per l’eliambulanza.

“Con un’eliambulanza saremo in grado di salvare vite umane – dichiara Giannetta – e sono davvero grato al dottor Gagliardi per la solerzia con cui ha risposto all’invito. Insieme al Presidente Occhiuto e i manager della sanità calabrese, abbiamo avviato un percorso per potenziare i servizi sanitari di Oppido Mamertina e di tutta l’area preaspromontana.

La presenza del dottor Gagliardi è un tassello significativo di questo impegno regionale, che ci deve vedere uniti per le nostre comunità. Sono bel lieto che il sindaco sia qui con noi – conclude Giannetta – a condividere la soluzione più performante alle esigenze logistiche del nostro Comune”.