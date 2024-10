«Congratulazioni a Marco Bucci, eletto presidente della Liguria, che ho avuto il piacere di conoscere in occasione del passaggio di consegne da Genova a Taurianova del titolo di Capitale italiana del Libro. Proprio l’ottima impressione personale e politica che mi fece, nei due incontri che avemmo nella città di cui è stato sindaco e al Salone internazionale del libro di Torino, avevano rafforzato in me la convinzione che Bucci potesse rappresentare il migliore esempio di come pragmatismo nell’amministrare e promozione dell’unitarietà politica della coalizione avessero trovato nella stessa figura quella fusione congeniale al disegno del centrodestra, e oggi constato con soddisfazione che i liguri hanno dato ragione a quella scelta anche contro ogni pronostico. Doti umane e capacità che hanno determinato nella campagna elettorale il mio impegno, assieme a quello di comuni amici di origini calabresi che sono state sue figure di riferimento nell’apparato amministrativo della grande città del Nord che lui ha guidato per due mandati, affinché anche i taurianovesi emigranti in Liguria potessero esprimere consenso verso la sua candidatura. Auguro buon lavoro all’amico e collega Bucci nel suo nuovo ruolo, essendo certo che saprà fare tesoro dell’esperienza al servizio di tutti i cittadini fatta in quella grande palestra di democrazia e azione che si confermano i Municipi, consegnando alla storia di quella regione una pratica politica volta a contrastare “l’ideologia del no” e coniugando esperienza nel buon governo e quel tipo di conoscenza diretta dei meccanismi amministrativi che solo il nostro essere sindaci può determinare».