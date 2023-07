Elezioni Gioia Tauro, il dopo Alessio un gran casino…

A Gioia Tauro nel 2024 si vota per eleggere il sindaco ed il consiglio comunale. Ad oggi il sindaco attuale sembra che non abbia nessuna voglia di ricandidarsi. Tutti sappiamo che Alessio è un animale politico di primo livello, non è detto che alla fine ci ripensi e scenda di nuovo in pista. L’unica cosa, certa allo stato attuale, la divisione nel centrodestra, ci sono ben 5 candidati pronti a candidarsi ; Bellofiore, per conto della lega di Salvini, Scarcella per Forza Italia, Frachea per Fratelli d’Italia e D’agostino e Schiavone con delle liste civiche. Sembra che ci sia candidato anche Rodino’ per i fuoriusciti della coalizione di Aldo Alessio. Tanti nomi pronti a confrontarsi per la carica di primo cittadino in un comune importante della provincia di Reggio Calabria. Nessuno, ancora intuisce la vera volontà del primo cittadino Alessio, se intenda o meno, ricandidarsi alla guida della città. Mancano, ancora nove mesi per il voto amministrativo, ma in città il fermento politico è notevole.