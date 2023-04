“Ho deciso di candidarmi perché penso di poter dare il mio concreto contributo alla crescita del nostro paese. Amo Gioiosa e amo i gioiosani. Appena terminati gli studi a Bologna, dove ho fatto molte battaglie come rappresentante degli studenti, ho deciso di tornare nella mia terra d’origine, sempre nel mio cuore”. Queste le parole dell’Avvocato Fabio Antonio Mesiti, un ulteriore tassello della lista civica Costruire Insieme che sarà presente alle prossime amministrative. Professionista noto e apprezzato in tutta la provincia, le sue competenze saranno sicuramente utili per portare avanti il progetto della lista civica con Domenico Depino candidato a sindaco

“Negli anni – prosegue l’Avvocato – ho avuto molte esperienze che mi hanno permesso di crescere sia personalmente che professionalmente. Ho viaggiato e visitato diverse località italiane, sia grazie all’attività di ex arbitro di calcio sia grazie alla mia professione, che tutti sanno svolgo con dedizione ma soprattutto passione. Ringrazio la mia famiglia per i valori che mi ha trasmesso e soprattutto per avermi insegnato l’importanza dell’uguaglianza sociale. Chi mi conosce sa l’impegno che metto in tutto ciò che faccio. Mi piacerebbe a livello locale aiutare e rappresentare le realtà maggiormente trascurate, come le nostre periferie, da cui arrivano quotidianamente richieste di aiuto anche per semplici problemi irrisolti da anni”.

Mesiti ha le idee chiare anche sul suo futuro contributo. “Voglio mettere le mie competenze a disposizione dell’intera comunità, per provare a risolvere problematiche legali che ad oggi risultano irrisolte”.

“Amo il dialogo – conclude l’avvocato Mesiti – ed odio le prevaricazioni, da qualsiasi parte provengano. Sono sicuro che Gioiosa può crescere ancora e vorrei dare il mio contributo. Faccio un grosso in bocca a lupo a tutti i candidati di tutte le liste, perché l’obiettivo deve essere per tutti lo stesso, dare il massimo per far diventare sempre più bella la nostra Gioiosa”.