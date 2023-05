In un auditorium comunale gremito sono stati presentati i candidati e il programma della lista Costruire presente alle prossime elezioni comunali di Gioiosa Ionica. Il candidato a sindaco Domenico Depino ha avuto modo di spiegare le ragioni della sua discesa in campo e di ringraziare la squadra che in questi giorni lavora al suo fianco.

La lista civica propone ascolto, correttezza, trasparenza, un’azione che offra a tutti, dai più giovani ai più anziani sempre più spazi ed occasioni di crescita, cultura, socialità, e svago, ma che allo stesso tempo dia un cambio di marcia preciso nel modo di amministrare, risanando le finanze, promuovendo lo sviluppo economico ed il turismo, non dimenticando le politiche sociali. “Costruire Insieme” è un gruppo compatto di donne e uomini, giovani e meno giovani, persone diverse che svolgono professioni ed interessi differenti, ma tutte accumunate dalla voglia di migliorare il proprio paese.

“Chiediamo una scelta consapevole perché i prossimi 5 anni saranno fondamentali per Gioiosa Ionica. C’è la necessità di una fondamentale crescita sociale, economica, democratica e di una partecipazione attiva di tutti i cittadini”. Depino ha sottolineato l’importanza del dialogo con la comunità gioiosana per programmare le scelte future che dovranno essere propositive, innovative e soprattutto programmate guardando lontano. Il candidato sindaco, più volte fermato dagli applausi dei gioiosani intervenuti alla presentazione, ha avuto modo di toccare diversi argomenti come il piano regolatore, il rilancio turistico, il mercato domenicale, l’importanza delle periferie, la necessità urgente di un efficientamento della rete idrica, di servizi all’infanzia, agli anziani e ai disabili. Ha ricordato anche la lunga esperienza amministrativa che lo lega a Gioiosa frutto della passione politica e della voglia di rilancio del territorio.

“Il nostro percorso – conclude Depino – verso le elezioni prosegue tra la gente, ad ogni angolo del paese, ascoltando e facendo nostre le istanze di tutti. Siamo certi che il nostro sarà un grande risultato. Lo dimostra questa splendida serata con cittadini che vogliono una Gioiosa diversa, che sono venuti ad ascoltare la nostra concreta proposta per i prossimi 5 anni ”.