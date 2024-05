Elezioni Cittanova , Mario Gerace smentisce la sua candidatura con il movimento di Bovalino

Riceviamo e pubblichiamo

Buonasera Direttore ,

scrivo queste brevi righe solo per fare luce su una notizia pubblicata che non corrisponde alla verità.

Ho letto un articolo sulla testata giornalistica Approdo calabria che lei ne è il Direttore la quale insinuava che sarò uno dei candidati della lista “spazio civico” per il comune di Cittanova.

Questa è assolutamente una notizia infondata perché non ho mai avuto l’intenzione di candidarmi e vi posso garantire che non lo farò.

L’unica cosa che mi preme di dire, in qualità di tesserato di Forza Italia , è che il partito di centro destra non trovando un accordo si è spaccato e questo mi dispiace molto.

Mario Gerace