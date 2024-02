Si va delineando in queste ore la composizione del fronte progressista che sarà impegnato nella competizione elettorale amministrativa di Vibo Valentia i prossimi 8 e 9 giugno. La definizione della coalizione, che coinvolge le forze politiche più rappresentative del fronte progressista, è un risultato di estrema rilevanza che, anche se raggiunto al culmine di un fisiologico seppur impegnativo confronto, rappresenta quello che fin dal principio era il nostro principale auspicio nonché l’obiettivo del coordinatore del tavolo progressista on. Antonio Lo Schiavo: saldare in un’unica proposta politico-programmatica le forze alternative all’attuale maggioranza di centrodestra alla guida della città. Tuttavia, raggiunto questo primo fondamentale step, il percorso non può certo dirsi del tutto esaurito nell’ambito del quadro allo stato definito. Serve, a nostro convinto avviso, un ulteriore sforzo affinché questo perimetro si allarghi ancora e vada ad abbracciare ed includere quanti – espressione di forze politiche, associative, sociali e civiche – condividono con noi una prospettiva diversa e alternativa rispetto all’attuale scenario politico che orienta il governo della città. L’appello è quindi duplice: ai partiti del polo progressista che hanno raggiunto o raggiungeranno l’intesa affinché non lascino nulla d’intentato per allargare la coalizione ad altre forze che vogliono un cambiamento alla guida dell’amministrazione; alle espressioni politiche, movimentiste, civiche e associazionistiche vibonesi che credono in un’alternativa possibile per la città dopo lustri di malgoverno delle destre affinché colgano tale irripetibile opportunità. In quest’ottica non possiamo non riservare la dovuta attenzione anche al nuovo “Patto per la città”, con i cui promotori certamente non mancano significative aderenze dal punto di vista politico e programmatico. Ora è il momento di mettere da parte divisioni e strategie e di guardare esclusivamente al bene della città. Siamo più che convinti che un fronte unito e compatto possa giocare un ruolo determinante nelle future scelte politico-amministrative a Vibo Valentia.

Loredana Pilegi – Consigliere comunale Liberamente progressisti

Sergio Barbuto – Coordinatore cittadino Liberamente progressisti