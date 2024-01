Un “D.L. Elezioni” approvato nel Consiglio dei Ministri del 25 gennaio u.s. prevede che, in Italia, la consultazione delle elezioni europee 2024 si svolga il sabato 8 giugno dalle ore 14 alle 22 e la domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Con deliberazione del governo le medesime date “Election day” (con eventuale turno di ballottaggio due settimane dopo) vengono stabilite per le consultazioni elettorali (nei Comuni interessati al voto alle prossime Elezioni Amministrative di Primavera 2024 (nei Comuni nelle Regioni a statuto speciale vi è la possibilità di fissare anche date diverse) e per il rinnovo dei consigli Regionali di Piemonte, Basilicata e Umbria. Previste invece per il 25 febbraio 2024 le elezioni Regionali in Sardegna e per il 10 marzo.2024 le elezioni Regionali in Abruzzo.

In Italia per le elezioni amministrative i Comuni interessati delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio sono circa 3.700, di cui 3.516 appartenenti a Regioni a statuto ordinario ed i rimanenti a Regioni a statuto speciale.

Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria In totale i Comuni interessati dalle elezioni amministrative del turno elettorale di Primavera 2024 al momento sono 28 (situazione al 7 novembre 2023).

☻ Rinnovi Primavera 2024

COMUNE – Popolazione legale – N° Consiglieri – <> Sindaco

1) ● AGNANA CALABRA – 466 – 10 – LUPIS Giuseppe

2) ● ARDORE (***) – 4.780 – 12 – Commissario Straord. MULE’ Matilde

3) ● BAGALADI – 953 – 10 – <> MONORCHIO Santo

4) ● BENESTARE – 2.478 – 10 – MANTEGNA Domenico

5) ● BIVONGI – 1.163 – 10 – VALENTI Vincenzo

6) ● BOVA MARINA – 4.080 – 12 – ZAVETTIERI Saverio

7) ● CANOLO – 703 – 10 – LAROSA Rosario

8) ● CARDETO – 1.361 – 10 – ARFUSO Crocefissa Daniela

9) ● CITTANOVA – 9.829 – 12 – COSENTINO Francesco

10) ● COSOLETO (*) – 795 – 10 – Commissione Straord.: CAPRINO Emma, TEDESCO Salvatore, BATTAGLIA Francesco

11) ● FEROLETO DELLA CHIESA – 1.520 – 10 – <> TRANQUILLA Antonio

12) ● GERACE (**) – 2.399 – 10 – GALLUZZO Salvatore (Vice-Sindaco)

13) ● GIOIA TAURO – 19.254 – 16 – ALESSIO Aldo

14) ● LAUREANA DI BORRELLO – 4.699 – 12 – MORANO Alberto

15) ● MARTONE – 503 – 10 – IMPERITURA Giorgio

16) ● MONASTERACE – 3.311 – 12 – DELEO Cesare

17) ● OPPIDO MAMERTINA – 4.859 – 12 – BARILLARO Bruno

18) ● PORTIGLIOLA (****) – 1.091 – 10 – Commissione Straord.: GUERRIERI Luigi, TODINI Giovanni, GRECO Francesco

19) ● RIACE – 1.813 – 10 – TRIFOLI Antonio

20) ● RIZZICONI – 7.711 – 12 – GIOVINAZZO Alessandro

21) ● ROCCELLA IONICA – 6.180 – 12 – ZITO Vittorio

22) ● SAN GIOVANNI DI GERACE – 419 – 10 – PITTARI Giovanni Antonio

23) ● SAN LORENZO (***°) – 2.271 – 10 – Commissario Straord. PICONE Francesco

24) ● SAN LUCA – 3.482 – 12 – <> BARTOLO Bruno

25) ● SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE – 331 – 10 – CALABRO’ Stefano Ioli

26) ● SANT’ILARIO DELLO IONIO – 1.348 – 10 – MONTELEONE Giuseppe

27) ● SCIDO – 841 – 10 – ZAMPOGNA Giuseppe

28) ● STIGNANO – 1.231 – 10 – TRONO Giuseppe

(*) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 23 novembre 2022 (durata 18 mesi) [possibile una proroga dello scioglimento di altri 6 mesi].

(**) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DPR 10 luglio 2023 (decesso del Sindaco).

(***) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 10 luglio 2023 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente).

(***°) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 11 ottobre 2023 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente).

(****) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 1 giugno 2022 (durata 18 mesi) Proroga di 6 mesi DPR 9 agosto 2023