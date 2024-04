Si muove qualcosa a Cittanova a un mese e mezzo delle Elezioni amministrative a Cittanova. Il Partito Democratico e Cittanova Civica hanno scelto il loro candidato a Sindaco della città, si tratta di Anselmo La Delfa, attuale Presidente del Consiglio Comunale e componente della maggioranza. La condizione per la sua discesa in campo come candidato alla carica di primo cittadino sarebbe la ricandidatura dei Consiglieri Comunale e degli Assessori uscenti.

Intanto, nella notte si sono incontrati il potenziale candidato a Sindaco Sandro Cannatà e Mimmo Bovalino per trovare un accordo in vista delle prossime amministrative.