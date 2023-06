Nel 2024 si ritorna al voto a Cittanova per eleggere il primo cittadino. La novità piu importante che sta cambiando le carte in tavola nei partiti politici, l’uscita dalla maggioranza del movimento politico A Testa Alta, gruppo ben rispettato per la leadership di Francesco D’Agostino. Oggi alle ore 15,30 sulla pagina Facebook di Approdo Calabria i particolari politici di tutti i movimenti politici per trovare la quadra delle alleanze. Le sorprese non mancano… vi aspetto.