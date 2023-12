È stato emozionante assistere alla demolizione dell’eco mostro a Torre Melissa. Si è trattato di un momento importante nell’affermazione della presenza dello Stato nel territorio, non solo a livello simbolico, poiché realmente questo spazio sarà restituito alla collettività.

E piace, infatti, anche l’idea avanzata dall’amministrazione comunale, finanziata dalla Regione, della nuova destinazione d’uso dell’area, che presto ospiterà un campeggio.

Una proposta che mira a valorizzare questa bellissima porzione di costa Jonica e che si inserisce perfettamente in quella che è la tendenza, in continua crescita, del turismo itinerante.

Proprio su questo tema, il 30 novembre scorso ho depositato una proposta di legge per normare il settore in costante sviluppo al fine di valorizzare maggiormente le bellezze della nostra terra.

Una terra stupenda e dalle mille sfaccettature, quella calabrese, che deve essere difesa dall’arroganza delle organizzazioni mafiose e accompagnata in un processo di crescita e sviluppo che per troppo tempo le è stato negato.

Oggi la Stato ha dimostrato che una Calabria diversa è possibile, ora tocca alla politica creare le basi per questa trasformazione.