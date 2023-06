È venuto improvvisamente a mancare, all’età di 86 anni, il noto imprenditore Salvatore Gatto. “ Don Salvatore “, così come veniva chiamato da tutti, proveniva da Serrata, un piccolissimo centro collinare del reggino, posto quasi ai confini con la provincia di Vibo Valentia.

È da Serrata che, sin da ragazzo, ha iniziato a costruire il suo futuro, in tempi molto difficili, quali quelli del dopo guerra, sobbarcandosi il peso della responsabilità di mandare avanti la sua umile famiglia di origine . Don Salvatore anche da giovane ha sempre visto ben oltre il naso e la sua lungimiranza gli ha consentito di raggiungere mete difficili ma possibili , soprattutto per uno come lui che è sempre stato icona di imprenditore intraprendente ed instancabile.

Tanti gli interessi economici di Don Salvatore Gatto che, approdato a Cosenza nei primi anni novanta, ha costruito un impero economico di notevole rilevanza , cimentandosi in diversi settori quali la GDO alimentare , l’attività edilizia ed anche nell’editoria e nella televisione .

E’ sempre stata un persona molto umile e generosa con tutti, un grande sostenitore di progetti di sviluppo per la sua amata terra, credendo fortemente nei giovani dai quali era circondato ed ai quali dava sempre i più saggi consigli esortandoli a rimanere ad operare in Calabria .

Padre di sette figli, e nonno di quindici nipoti, del cui amore è stato sempre circondato, Don Salvatore Gatto rimane per tutti un validissimo esempio di calabrese illustre, di uomo poliedrico di grandi capacità, dotato di quella sua innata umiltà che ne ha fatto di lui una persona stimata ed amata da tutti .