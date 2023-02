E’ morto lo stilista Paco Rabanne

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 88 anni, a Portsall, in Francia, lo stilista spagnolo Francisco Rabaneda Cuervo, noto come Paco Rabanne.

Ha lavorato come designer di gioielli, orologi e profumi.

Rabanne intraprende la sua carriera nella moda creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Dà vita alla sua casa di moda nel 1966. Usa per i suoi modelli materiali fuori dalle abitudini come metallo, carta e plastica. E’ il primo stilista a usare la musica nelle sue sfilate. Coco Chanel ribattezza il collega “il metallurgico della moda”.

