Oggi alle ore 17,00 si svolgeranno i funerali di Enzo Fava. È stato consigliere comunale ed imprenditore di successo. Poi per affondare Enzo Fava ci ha pensato la mala giustizia. Finito in carcere per poi essere assolto da ogni accusa. Enzo non ha retto l’accusa infamante di una giustizia assurda. La Redazione di Approdo si associa al dolore della famiglia.