Il gruppo di Fratelli d’Italia che siede in Consiglio Comunale rappresentato da Filippo Lazzaro e Daniele Prestileo nei giorni scorsi aveva presentato un’interrogazione al vicesindaco Antonino Caridi in merito al “servizio di potatura” effettuato negli ultimi giorni a Taurianova.

Dopo l’interrogazione arriva la risposta a firma del vicesindaco che non soddisfa i due consiglieri del partito del premier Meloni i quali rispondono duramente, “Servizio di potatura pagato per ben due volte per volontà del vicesindaco” in merito appunto “all’interrogazione sugli affidamenti diretti per il servizio potatura”.

E lo fanno nella pagina social del partito Fratelli d’Italia Taurianova, allegando la risposta della loro interrogazione integralmente e affermando ancora che “Dalla lettura, sicuramente non soddisfacente, emergono tantissime lacune ed altri dubbi sorgono sulla capacità amministrativa. È stato chiesto specificatamente come mai non è stato attuato il principio di rotazione (DIVIETO di affidare nuovamente allo stesso operatore!) e nessuna risposta è stata data”.

Inoltre gli stessi continuano, “Visto l’atto d’indirizzo politico dato dal vicesindaco, per la potatura di alcuni alberi, su suggerimento di cittadini, è stato anche chiesto su possibili rapporti di parentela”, e da qui parte l’attacco, “Basta leggere per farsi quantomeno una risata perché ha preferito fare un giro di parole piuttosto che scrivere semplicemente ‘cugino'”.

E concludono con la nota molto critica per l’operato del vicesindaco i quali annunciano inoltre che “seguiranno approfondimenti” e che, “Dunque si danno atti d’indirizzo, non si rispetta il principio di rotazione, si invitano le stesse ditte(!) ma abbiamo ragione quando scriviamo che: il servizio di potatura i cittadini lo pagano già attraverso il cd bando rifiuti”.

La risposta dell’interrogazione al Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia