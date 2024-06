Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta è successo tra i comuni di Marano Principato e Cerisano nel Cosentino. Un operaio di 45anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre era sul tetto per l’installazione o la manutenzione di pannelli fotovoltaici. Il fatto è accaduto due giorni fa.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Indagano i carabinieri.