Un uomo di 77 anni,P.N. le sue iniziali, è morto questa mattina dopo essere rimasto schiacciato da un trattore che, per causa ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. L’incidente è avvenuto nel Comune di San Calogero, nella frazione Calimera in località Stangone, nella provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Per recuperare il corpo della vittima si è reso necessario l’utilizzo dell’autogrù.