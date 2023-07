Una donna, originaria di Enna e della quale non sono state rese note le generalità, è morta dopo essere stata investita verso le 3 di stamani da un furgone sulla statale 106 nel tratto nei pressi dello svincolo nord di Isola Capo Rizzuto e l’aeroporto.

La donna è stata soccorsa dall’autista del mezzo.

Da una prima ricostruzione pare che la signora fosse scesa dalla sua auto ed era ferma sul ciglio della strada quando è stata investita.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118 che ha immediatamente trasportato la donna al pronto soccorso in codice rosso. La vittima ha riportato traumi multipli ed è stata trasferita nel reparto di rianimazione dove, però, è morta per le gravi ferite.

Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti gli agenti della sezione della polizia stradale di Crotone. L’autista è risultato negativo all’alcool test. (ANSA).