Un giovane di 34 anni è morto ieri poche ore dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri, a questo punto sarà l’autopsia a dover chiarire le cause della morte.

Sembra che il giovane a causa di un malessere si era recato al Nosocomio della Locride dove dopo essere stato sottoposto a diversi controlli, è stato dimesso successivamente. Ma ecco il dramma, dopo il rientro a casa ed aver accusato forti dolori è deceduto.

La famiglia per tali motivi ha deciso di fare un esposto alla Procura della Repubblica e quindi cercare di fare luce su quanto è accaduto. La salma della vittima è stata trasferita all’ospedale di Reggio Calabria per effettuare l’esame medico legale. Si tratta di Christian Guarneri, 34 anni, molto conosciuto in città.

Grande cordoglio via social, L’A.C Locri 1909 sospende le attività per lutto e scrive su Facebook il seguente messaggio:

L’A.C. Locri 1909 annuncia con profondo dispiacere, sgomento e tristezza la sospensione immediata di tutte le attività sportive a seguito della prematura scomparsa di Christian Guarneri.

Christian, figura di spicco e cuore pulsante del nostro club, ci ha lasciati troppo presto. Uomo buono, dolce, altruista, disponibile e di un’educazione immensa, ha dedicato la sua vita al Locri con una dedizione senza pari. Da magazziniere del Locri, da locrese o da semplice tifoso e cittadino, ha sempre messo il cuore in tutto ciò che faceva, dimostrando un’incredibile propensione al sacrificio e al servizio come atto d’amore verso la nostra squadra.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Christian non era solo un collaboratore esemplare, ma anche un amico fidato e un modello di integrità e passione per tutti noi.

In segno di rispetto e per consentire a tutti di partecipare al lutto, tutte le attività sportive del club saranno sospese fino a data da destinarsi. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questo momento di dolore e a ricordare Christian per la persona straordinaria che era.

I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia di Christian, a cui esprimiamo le più sincere condoglianze.

Riposa in pace, caro Christian. Il tuo spirito e il tuo esempio rimarranno per sempre nei nostri cuori.