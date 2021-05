Draghi “Riaperture graduali, per i matrimoni chiedo pazienza”

ROMA (ITALPRESS) – “La questione del settore delle cerimonie sarà all’attenzione della prossima Cabina di regia a Palazzo Chigi che si terrà lunedì 17 maggio. Quella sarà l’occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni economici significativi”. Lo ha detto il premier Mario

Draghi nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sui matrimoni.

“Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute – ha proseguito -. I matrimoni sono un’occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il Governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell’andamento epidemiologico e della campagna vaccinale.

Il Governo resta comunque vicino agli operatori del settore. Nell’ultimo decreto Sostegni presentato alle Camere abbiamo stanziato 200 milioni per l’anno in corso a favore anche delle imprese operanti nel settore dei matrimoni. Ulteriori misure d’indennizzo sono previste nel nuovo decreto Sostegni la settimana prossima”.

“Permettetemi poi di rivolgere un pensiero alle tante coppie che stanno programmando i loro matrimoni – ha concluso il premier -. Capisco la loro preoccupazione: il festeggiamento di una circostanza così importante è un desiderio che abbiamo avuto tutti. E’ fondamentale però avere ancora un pò di pazienza, per evitare che quella che deve essere un’occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti”.

