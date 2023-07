Dopo il successo di qualche anno fa, ritorna “ San Ferdinando Beer Fest ”, la festa della birra alla sua seconda edizione, dal 29 al 30 luglio, presso il Lungomare, nell’area adiacente la recinzione portuale.

Iniziativa sorta in concomitanza con un fitto programma di eventi che vedranno allietare le serate estive di San Ferdinando.

Dalle prime ore serali sarà offerta musica live, birra e prodotti artigianali per tutti i gusti.

La serata del 30 sarà allietata dalla musica del gruppo Nd’arranciamu, in tour nell’intera regione con il suo spettacolo “ 10 anni – Lu ventu allegru “.

L’iniziativa fortemente voluta ed organizzata dall’ASD SAN FERDINANDO 1822, associazione sportiva dilettanti, che lo scorso anno ha riproposto un percorso di coinvolgimento sociale nello sport riportando il calcio in paese, assente da molti anni, e che vuol proseguire coinvolgendo i cittadini dell’intera piana, in un clima di festa e condivisione.