Nella giornata di ieri, 3 maggio 2023, il Tribunale di Palmi, sezione collegiale, presieduto dal Dott. Fazzi ha assolto con formula piena Domenico Raso dall’accusa di narcotraffico.

In particolare, l’uomo era stato tratto in arresto in data 17 dicembre 2021 a seguito della scoperta di 855 kg di cocaina occultati nel container che Raso trasportata sul suo autoarticolato nel porto di Gioia Tauro. Il collegio difensivo, costituito dall’ Avvocato Francesco Albanese del foro di Reggio Calabria e dall’Avvocato Giuseppe Milicia del foro di Palmi ha sviluppato nel corso del dibattimento la tesi della piena inconsapevolezza da parte di Raso del contenuto del container sigillato proveniente dall’estremo oriente e destinato ad un azienda di Milazzo.

Il dibattimento ha fornito importanti riscontri dell’innocenza dell’imputato tanto che lo stesso Pubblico Ministero ha conclusivamente riconosciuto che non ci fossero elementi sufficienti per la condanna. La richiesta congiunta di assoluzione è intervenuta nei confronti di persona che ha trascorso 17 mesi di detenzione carceraria ed in tale stato si trovava al momento della pronuncia della sentenza.

Una bellissima pagina di giustizia resa ad un innocente a lungo detenuto.