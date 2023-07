E’ stato organizzato dal Governatore Franco Petrolo – distretto Rotary 2012 – il “Summer Camp” Rotaryano – Coordinatrice Tatiana – che offre l’ opportunità di mettere in pratica la filosofia dell’accoglienza che è alla base dell’agire Rotariano, attraverso il contatto “dal vivo” e quotidiano con abitudini, costumi e culture diverse. Il Club Rotary di Polistena ha avuto quindi il privilegio per un giorno di offrire l’occasione ideale a dieci ragazzi e ragazze provenienti da varie parti del Mondo: (Spagna, Brasile, Svezia, Turchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Francia, Romania e Repubblica Ceca) di trascorrere una giornata assieme ai Soci del Club Rotary di Polistena: il Presidente Salvatore Auddino in testa che coadiuvato dai soci Maria Teresa Sorrenti, Francesco Ingegnere, Andrea Saccomanno, Gaetano Vaccari e dal Socio Onorario del Club di Polistena Giacomo Francesco Saccomanno hanno accompagnato i giovani ospiti per visitare i posti meravigliosi di questa Terra e con l’ausilio degli escursionisti dell’associazione “Un posto di Calabria” Simone Sorbara presidente e Valerio Sicari Vice Presidente è stato altresì percorso a piedi il c.d. “tracciolino” del Monte S.Elia per circa nove km consentendo così di ammirare dal vivo il meraviglioso panorama dai “Piani della Corona” sino all’affaccio “Calaleone” che da la vista sulla costa viola. Preziosissima è stata la collaborazione delle professioniste Francesca e Gery Prenestì che hanno reso possibile , mediante una tempestiva traduzione, il colloquio con tutti i ragazzi che hanno potuto con facilità interagire con gli accompagnatori e commentare le riprese video che facevano con entusiasmo e inviavano all’istante ai rispettivi genitori. Nel borgo antico di Taureana è stato condiviso con piacere un pasto conviviale assaporando gusti e alimenti prodotti in Calabria. Tutti i ragazzi si sono dichiarati soddisfatti e felici della giornata trascorsa con gli Amici del Club Rotary di Polistena.