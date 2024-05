Domani, 17 maggio, alle ore 11,30 presso l’hotel “Royal”, a Cosenza, la consigliera

regionale Katya Gentile ufficializzerà il suo passaggio alla Lega Salvini Premier.

Saranno presenti il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Claudio Durigon, il Commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco

Saccomanno, il coordinatore campagna elettorale per le europee On. Rossano Sasso

e i deputati nazionali e regionali calabresi del partito.