Divieto di dimora in Calabria per l’ex consigliere regionale del Pd, oggi vicino al Terzo Polo, Giuseppe Aieta, coinvolto in un’inchiesta coordinata dalla procura di Paola, la quale ha emesso l’ordinanza cautelare.

Giuseppe Aieta era stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di corruzione, in riferimento alle Regionali del 2020, in quanto avrebbe promesso favori in cambio dei voti. Tra questi soggetti, vi sarebbe anche il sindaco di Acri Pino Capalbo, non raggiunto da alcun provvedimento cautelare.

I riguardano la competizione elettorale del gennaio 2020 dove vinse la compianta presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Nell’inchiesta ci sono anche altri indagati con altre ipotesi di reato.

(Fonte Antonio Alizzi – Cosenza Channel)