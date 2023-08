Tentata rapina ai danni dell’ufficio postale di Sangineto, nel Tirreno cosentino.

Due malviventi, giunti in mattinata davanti all’edificio che ospita lo sportello a bordo di un motorino, hanno tentato di entrare nell’ufficio ma la direttrice, intuendo probabilmente le loro intenzioni, è riuscita in tempo a bloccare le porte.

Ai malviventi non è rimasto altro da fare che allontanarsi in fretta prima dell’arrivo delle forze dell’ordine allertate dal personale dell’ufficio postale.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Scalea. (ANSA)