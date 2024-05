“Ieri centinaia di tirocinanti calabresi sono scesi in Piazza, davanti la Prefettura di Catanzaro, per chiedere di essere stabilizzati.

Nei mesi scorsi abbiamo assistito ad annunci di ogni tipo.

Addirittura nella Città di Paola si è passati agli auguri pubblici annunciando la stabilità dei tirocinanti in servizio presso l’ente comunale, stabilità che non è mai arrivata”.

A denunciare “l’equivoco” Graziano Di Natale, già consigliere regionale e proponente di un provvedimento amministrativo, proprio sulla stabilizzazione di questi lavoratori, in attesa che venga approvato.

“Tutti i 4200 lavoratori -continua- svolgono funzioni fondamentali all’interno delle pubbliche amministrazioni ma ad oggi nulla di concreto è stato fatto solo annunci!

Giace nella segreteria del Consiglio Regionale della Calabria la proposta di provvedimento n. 106 per la stabilizzazione degli ex percettori di mobilità in deroga.

Occorre prenderne atto – conclude- ed invito le forze politiche di governo a farla propria perché dopo due anni ancora aspettiamo che altri mettano nero su bianco la volontà di assicurare un futuro a questi lavoratori”.