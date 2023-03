“Crescono le adesioni all’iniziativa #iopartecipo promossa dal Comitato Popolare per la Difesa del Diritto alla Salute.

La partecipazione del sindacato UIL-FPL è una notizia importante non fosse altro perché lo stesso rappresenta, grazie all’impegno di Luigi Adele e Robertino Serpa, un punto di riferimento nelle battaglie a difesa del personale e dei servizi sanitari in generale”. Lo afferma Graziano Di Natale, già consigliere regionale della Calabria, tra i promotori della battaglia civica per l’apertura del reparto di Emodinamica dell’Ospedale San Francesco di Paola. “Sabato 11 Marzo – prosegue l’esponente politico – sarà una tappa fondamentale per ripristinare un diritto – fondamentale – come quello alla salute sul Tirreno Cosentino. Non è da sottovalutare l’adesione al comitato di stimate figure professionali in ambito sanitario. Tutto ciò – sottolinea – testimonia la richiesta di aprire il servizio pubblico, non a discapito di qualcun’altra realtà sanitaria, ma a favore dei cittadini”. Di Natale conclude con un chiaro appello: “Partecipiamo in massa Sabato 11. Diamo un segnale di riscatto sociale e facciamoci sentire da chi finora ha ignorato le istanze di un territorio da tutelare e sul quale investire”.