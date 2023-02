Altre trecento firme, ed altrettante adesioni al comitato popolare per la difesa del diritto alla salute, che sostengono la mozione N.61 per l’istituzione di un laboratorio pubblico di Emodinamica sul Tirreno Cosentino e spingono verso la fruibilità del servizio all’Ospedale San Francesco di Paola. Proprio nel piazzale antistante l’ingresso del presidio ospedaliero, i volontari del comitato promotore dell’iniziativa – coadiuvata da Graziano Di Natale e dall’associazione ‘La Migliore Calabria’ – hanno proseguito la raccolta adesioni iniziata in piazza IV Novembre la scorsa settimana e che si estenderà nei prossimi giorni con giornate di sensibilizzazione nei punti strategici della città del Santo ed in altri comuni di tutto il litorale tirrenico cosentino. “Grazie a quanti stanno sostenendo questa iniziativa. Siamo arrivati a circa mille adesioni in poco tempo ma sono sicuro che saranno migliaia e migliaia”. È quanto afferma Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, che prosegue: “Invito tutti i cittadini dei comuni del Tirreno Cosentino a mobilitarsi per una giusta causa. Chiediamo l’emodinamica pubblica a Paola, qualcosa che doveva essere garantita da tempo, ma al netto delle solite veline elettorali, ancora tutto tace. Noi – conclude – andiamo avanti con la consapevolezza di stare dalla parte giusta”.