Di Maio “Con il Congo accordo cruciale per le forniture del gas”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo siglato un altro accordo cruciale con la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas verso il nostro Paese. Un altro risultato, dopo l’intesa raggiunta in Algeria e quella di ieri in Angola”.Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“L’impegno dell’Italia – aggiunge – continua per reagire con prontezza alla crisi energetica e per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Tutelare imprese e famiglie italiane per noi è un obiettivo primario, ed è per questo che lavoriamo ogni giorno anche affinchè l’Ue fissi un tetto massimo al prezzo del gas. Non c’è tempo da perdere, insistiamo su questa strada”.

