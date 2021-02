Di Battista “Non accetto il Sì del M5S a Draghi, mi faccio da parte”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo Draghi a breve partirà, ho grandissimo rispetto per il voto degli iscritti, ognuno di noi si è speso seguendo le proprie convinzioni. Le decisioni si devono rispettare, si possono anche accettare quando non si è d’accordo. In questo caso la mia coscienza politica non ce la fa, non riesco a digerire questa decisione. Da tempo non sono in accordo con diverse scelte, quindi non posso fare altro che farmi da parte, d’ora in poi non parlerò a nome del MoVimento 5 Stelle, perchè il MoVimento 5 Stelle non parla a nome mio”. Lo dice in un video su Facebook l’ex deputato Alessandro Di Battista, dopo il via libera degli iscritti del M5S al Governo Draghi.

