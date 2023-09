Delicato intervento per soccorso a persona espletato questa notte dai vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme.

Alle ore 23.00 circa, su richiesta del pronto soccorso intervenivano presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” in Lamezia Terme per un giovane di anni 14 che presentava un anello di acciaio che serrava un dito della mano provocando evidente gonfiore e forte dolore. I vigili, coadiuvati dal personale medico del pronto soccorso, utilizzando un piccolo flex ad alta precisione, riuscivano a tagliare e rimuovere l’anello, senza che il giovane malcapitato subisse alcuna lesione.

Alle ore 1.30 la stessa squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme interveniva in Piazza Mercato Vecchio per incendio autovettura.

L”auto, una Mercedes Cabrio era in transito quando il conducente sentendo uno strano odore accostava accorgendosi del fumo fuoriuscire dal vano posteriore dove era alloggiata la batteria ausiliaria.

Il pronto intervento del conducente che effettuava una prima ed efficace opera di spegnimento con un estintore e l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto dopo pochi minuti ha evitato che il rogo distruggesse completamente la vettura.