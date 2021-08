Di Angela Strano

Serata ricca di emozioni lo scorso 8 agosto in occasione del tradizionale concerto della Orchestra Giovanile di fiati “G. Scerra” di Delianuova. E’ ritornata la musica dal vivo dopo lo stop dello scorso anno a causa della epidemina da Covid 19, musica che ha fatto vivere ai presenti, tutti rigorosamente muniti di green pass, dei momenti di alto spessore presso il cortile della scuola primaria. I ragazzi sono stati diretti, oltre che dal loro Maestro Gaetano Pisano, anche dai Maestri Michele Mangani e Giampaolo Lazzari. “Questo concerto in occasione del ventunesimo anniversario della nascita della orchestra”, ha detto Franco Palumbo, presidente della associazione “N. Spadaro”, “segna il concretizzarsi di un percorso che prevede l’integrazione di musicisti esterni, ci siamo riusciti oggi nonostante in questo ultimo anno si è lavorato in conzdizioni difficili, ringrazio per questo la Mastra Maria Vitetta”. Nella serata, condotta da Raffele Leuzzi, i primi brani sono stati diretti da Pisano, a seguire il Maestro Lazzari, presidente nazionale Ambima nonchè direttore della Filarmonica “Gaetano Luporini” di Lucca e della “Gioacchino Rossini” di Firenze; Lazzari, che ha speso parole di elogio per questa associazione, collabora da alcuni anni con l’orchestra perchè coinvolto dall’allora presidente Scerra. A concludere la direzione dei brani il maestro Mangani, compositore e arrangiatore, il quale ha fatto eseguire ai ragazzi “Suoni dell’Altopiano”, fantasia per banda scritto per un concorso bandistico ma mai eseguito a causa del covid. Dei riconoscimenti sono stati consegnati al medico Domenico Fedele per il suo impegno profuso da sempre a Delianuova, ai commissari straordinari del Comune e ai Maestri che negli anni hanno collaborato con l’orchestra. Un ringraziamento particolare a Mario Meliadò e Bianca Rossi che hanno donato alla associazione musicale due pianoforti.