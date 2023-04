Def, alla Camera la maggioranza va sotto sullo scostamento di bilancio. Via libera del Cdm a una nuova relazione

ROMA (ITALPRESS) – Maggioranza sotto alla Camera sul Documento di Economia e Finanza. Per 6 voti non è passata la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio. I voti favorevoli sono stati 195 e la maggioranza richiesta era di 201. La seduta è stata sospesa.Il Consiglio dei ministri, convocato nel pomeriggio, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato una nuova Relazione al Parlamento. Restano confermati i saldi di finanza pubblica già riportati dal Documento di economia e finanza 2023, mentre la nuova Relazione sottolinea le finalità di sostegno al lavoro e alle famiglie oggetto degli interventi programmati per il Consiglio dei ministri già fissato per il 1° maggio.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).