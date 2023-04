Decretato il vincitre della quarta edizione del Premio Nazionale Letterario Dario Galli

Il Premio Nazionale Letterario Dario Galli, giunto alla sua quarta edizione nel 2022, ha visto la partecipazione di oltre 200 opere provenienti da scrittori professionisti ed esordienti di tutta Italia.

Il romanzo vincitore, scelto dai giudici tra le numerose candidature, è “Coltiveremo fiori nel giardino zen” di Giuliano Faggiani.

Il premio, completamente gratuito, è stato istituito per ricordare il poeta lametino Dario Galli, che ha rappresentato con le sue liriche la vita, i luoghi e i personaggi della Nicastro del secondo dopoguerra.

La partecipazione è aperta a tutti, senza distinzione di residenza o esperienza letteraria.

La giuria ha apprezzato la scrittura fluida e la capacità dell’autore di creare atmosfere suggestive e appassionanti.

I precedenti vincitori del Premio Nazionale Letterario “Dario Galli”, Laura Calderini e Angelo Coco, hanno dimostrato che la giuria ha fatto scelte valide e di successo infatti i loro libri hanno ottenuto grande successo, continuando a ottenere premi e dimostrando, quindi, la qualità delle opere selezionate.

Il Premio Nazionale Letterario Dario Galli rappresenta un’importante occasione per gli scrittori emergenti e per tutti coloro che desiderano condividere la propria passione per la scrittura. La sua importanza è testimoniata dalla crescente partecipazione e dalla qualità delle opere presentate ogni anno.

Nel mese di giugno, come ogni anno, ci sarà la premiazione ufficiale del Premio con la presentazione dell’autore al quale saranno consegnate copie del libro stampato che verrà quindi distribuito in tutta Italia.