Un incendio sviluppatosi per cause in corso d’accertamento in un edificio a tre piani, uno dei quali abitato da una famiglia, in località “Dromo” di Siderno, ha provocato gravi danni alla struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco di Siderno, con l’impiego di un’autopompa e di un’autobotte, ha evitato conseguenze più gravi.

Il piano terra dell’edifico era occupato da un deposito, dal quale ha avuto origine l’incendio ed in cui erano custodite numerose batterie al litio che hanno favorito il propagarsi delle fiamme, determinando anche un elevato sviluppo di calore.

Si prevede che l’opera di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili, con il costante raffreddamento e monitoraggio dei locali, si concluderà soltanto a tarda notte.

(Ansa)