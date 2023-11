Il Tenente dei Carabinieri Andrea Stallone, della Compagnia di Crotone, si appresta a concludere il suo incarico, lasciando un’impronta indelebile grazie al suo straordinario impegno e alla sua dedizione.

Il Tenente Stallone si è distinto per la sua capacità di ascolto nei confronti del personale, dimostrando di essere un Comandante vicino alle esigenze dei propri uomini.

Durante il suo mandato, Stallone si è contraddistinto per la sua attenzione ai singoli militari, affrontando con determinazione le sfide e le difficoltà personali, comprese quelle legate alla salute. La sua leadership esemplare ha contribuito a consolidare un clima di fiducia e solidarietà all’interno della Compagnia di Crotone.

Ora, mentre si prepara a intraprendere nuove sfide in un diverso contesto, vogliamo rendere omaggio al Tenente Andrea Stallone, augurandogli un futuro ricco di successi e soddisfazioni nel suo prossimo incarico. La sua presenza sarà sicuramente rimpianta, ma auspichiamo che il suo cammino possa incrociarsi nuovamente con la Calabria in futuro.